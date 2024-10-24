Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Makam Nia Gadis Penjual Gorengan Keluarkan Harum Semerbak hingga Ramai Didatangi Warga

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |16:50 WIB
Kisah Makam Nia Gadis Penjual Gorengan Keluarkan Harum Semerbak hingga Ramai Didatangi Warga
Makam Nia Gadis Penjual Gorengan Keluarkan Harum Semerbak/ist
A
A
A

PADANG - Makam Nia Kurnia Sari alias gadis penjual gorengan di Padang Pariaman dikabarkan mengeluarkan aroma harum semerbak sampai sekarang. Diketahui, Nia tewas dibunuh dan diperkosa Indra Septiarman alias Indra Dragon.

Jasad Nia ditemukan pihak kepolisian, berjarak 1.5 kilometer dari lokasi penguburan korban di daerah Guguk, Kayu Tanam, pada Minggu 8 September 2024. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tangan terikat dan tanpa busana.

Berdasarkan kesaksian warga yang ziarah ke makam, mereka mengaku masih mencium bau harum di peristirahatan terakhir Nia.

"Iya memang (makam Nia) wangi, ujar salah satu pelayat wanita dikutip dari channel Jajak Palala, dikutip Kamis (24/10/2024).

Mereka bahkan sampai mencari tahu dari mana sumber wangi itu. Awalnya, dia sempat mengira aroma wangi itu berasal dari daun pandan yang ada di atas makam Nia. Namun ternyata daun itu sudah kering, dan saat diambil ternyata tidak mengeluarkan aroma wangi.

"Daun pandan diambil tidak wangi, bau tanah saja. Tapi aroma dari dalam itu mungkin keluar, jadi baunya wangi, Insya Allah anak surga," ujarnya.

Ia mengaku sudah tiga kali datang ke makam Nia dan selalu mencium wangi aroma itu. "Sekarang masih tercium juga, selayang-selayang," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Polisi  melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Padang Pariaman, terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurnia Sari (18) gadis penjual gorengan, hal itu dikatakan Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amri, Rabu (23/10/2024).

“Kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Padang Pariaman, saat ini kami melengkapi berkas yang sudah di kembalikan kejaksaan,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement