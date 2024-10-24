DPD RI Yakin Maruarar Sirait Bisa Wujudkan Program Presiden Prabowo

JAKARTA - Wakil Ketua Komite II DPD RI, Angelo Wake Kako meyakini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bisa mewujudkan program 3 juta rumah. Diketahui, program tersebut dicanangkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Menurut Angelo, selain sebagai politisi, Maruarar Sirait merupakan sosok yang profesional dalam bekerja.

"Beberapa kepercayaan yang diberikan kepada dia selalu diselesaikan dengan begitu profesional, dengan melibatkan auditor-auditor kelas dunia seperti price waterhouse cooper," kata Angelo di Kamis (24/10/2024).

Ketua Harian Forum Aktivis Nasional (FAN) ini mencotohkan ketika Maruarar menjadi Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024 dan berhasil melaksanakannya dengan baik.



"Kerja-kerja cepatnya saya percaya bisa mewujudkan (gagasan) Bapak Prabowo Subianto untuk program 3 juta rumah," ucapnya.

Oleh karena itu, dia sangat optimis program 3 juta rumah yang digagas pemerintah bisa diwujudkan. Pasalnya, mantan politikus PDIP ini memiliki jaringan yang sangat luas

"Dengan jaringan beliau yang luar biasa di seluruh Indonesia, ide-ide cemerlangnya, kita yakin program perumahan rakyat yang merupakan salah satu indikator paling besar berkaitan dengan kemiskinan masyarakat Indonesia ini bisa mampu diselesaikan," ucapnya.

Dia juga memastikan Komite II DPD sebagai mitra Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mendukung program 3 juta rumah.

"Agar kiranya pelaksanaan program perumahan rakyat ini di seluruh wilayah NKRI khususnya di daerah-daerah, akan kami libatkan juga para senator anggota Komite II untuk bersama-sama mengawal dan membantu pemerintahan dalam hal ini kementerian perumahan rakyat,"pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Maruarar mengatakan, dia akan menggandeng semua pihak untuk mewujudkan program 3 juta rumah rencananya akan dimulai pada tahun 2025.