Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tegang! Bakamla RI Usir Kapal China Coast Guard yang Masuk ke Perairan Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |16:59 WIB
Tegang! Bakamla RI Usir Kapal China Coast Guard yang Masuk ke Perairan Indonesia
Bakamla RI Usir Kapal China Coast Guard
A
A
A

JAKARTA - Bakamla RI mengusir Kapal China Coast Guard (CCG) 5402 yang mencoba memasuki wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara, Kamis (24/10/2024). Kapal CCG itu telah dua kali mencoba memasuki perairan Indonesia.

Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksamana Muda Octavianus Budi Susanto yang mendapatkan laporan terkait keberadaan Kapal CCG 5402 itu kemudian mengirimkan KN. Pulau Dana 323 untuk melakukan penghadangan.

Budi menjelaskan, pada pukul 07.30 WIB, KN Pulau Dana melakukan komunikasi terhadap Kapal CCG 5402. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan itu tidak direspons.

“Namun tidak di respons oleh kapal CCG 5402, justru malah mendekati serta mengganggu MV Geo Coral yang sedang melakukan kegiatan survei,” kata Octavianus Budi Susanto, Kamis (24/10/2024).

Dia mengatakan, KN Pulau Dana bekerja sama dengan KRI SSA-378 milik TNI AL menghalau CCG 5402 untuk keluar dari perairan Indonesia agar tidak mengganggu kegiatan survei MV Geo Coral.

“KN Pulau Dana-323 menghalau CCG 5402 untuk keluar dari Landas Kontinen Indonesia agar tidak mengganggu kegiatan survei MV Geo Coral. Pada Pelaksanaan shadowing KN. Pulau Dana-323 Bakamla RI bekerjasama dengan KRI SSA-378 TNI AL,” ujar dia.

Dia menegaskan, pengusiran yang dilakukan oleh Bakamla RI terhadap kapal CCG di Landas Kontinen Laut Natuna Utara, merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk selalu menjaga  keamanan di laut sesuai dengan tugas dan fungsi Bakamla RI.

Sekadar informasi, pada Senin (21/10) lalu Bakamla RI melalui Kapal Negara (KN) Tanjung Datu-301, melakukan shadowing dan mengusir kapal China Coast Guard (CCG) 5402 yang mengganggu kegiatan Survei dan Pengolahan Data Seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cina Bakamla RI Bakamla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/340/3139208/bakamla_dan_satgas_tni_gagalkan_pengiriman_25_cpmi_nonprosedural_ke_malaysia-mCFg_large.jpg
Bakamla RI dan Satgas TNI Gagalkan Pengiriman 25 CPMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137201/bakamla-RfzA_large.jpg
Bakamla dan Kemenko Polkam Tinjau Menara Suar Perbatasan RI-Malaysia-Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137046/bakamla_ri_hadiri_imdex_dan_9th_international_maritime_security_conference-r0z2_large.jpg
Bakamla RI Hadiri IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, Bahas Peningkatan Kapasitas Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136353/bakamla-dbRj_large.jpg
Gandeng UNODC, Bakamla Latih Petugas Penegak Hukum Perempuan di Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133077/bakamla-FLAI_large.jpg
Panen Cabai 1,3 Ton, Zona Bakamla Tengah Tegaskan Komitmennya Kawal Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/337/3131974/bakamla-LsIH_large.jpg
2 Kapal Ikan Vietnam Ditangkap, Bakamla : Kolaborasi Tindak Tegas Pelanggaran di Laut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement