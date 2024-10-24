Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Akmil Magelang, Wapres Gibran Langsung Sapa Masyarakat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:09 WIB
Tiba di Akmil Magelang, Wapres Gibran Langsung Sapa Masyarakat
Wapres Gibran tiba di Akmil Magelang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tiba di akademi militer, Magelang, Jawa Tengah pada sore hari ini Kamis 24 Oktober 2024. Gibran tiba sekitar pukul 16.53 WIB. Gibran menumpangi mobil berwarna putih dengan plat Indonesia 2.

Gibran yang memakai kemeja panjang biru itu langsung menghampiri masyarakat yang telah menunggu sejak tadi di depan Akmil Magelang. Masyarakat pun antusias menyambut Gibran.

Sebelum Gibran, para Menteri, Wakil Menteri dan kepala lembaga kabinet Merah Putih tiba terlebih dahulu di Akmil, Magelang. Para menteri tiba sekitar pukul 16.00 WIB.

Tampak para menteri turun dari bus yang ditumpangi bersama-sama, dan langsung bergegas menuju ke Akmil Magelang

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan bahwa pembekalan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang luar biasa.

"Pak Prabowo luar biasa mempersatukan semua kabinetnya di akademi militer," kata Otto usai tiba di Akmil.

 

