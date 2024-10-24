Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Atip Latipulhayat, Waketum Persis yang Ditunjuk Prabowo Jadi Wamen Dikdasmen

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:15 WIB
Rekam Jejak Atip Latipulhayat, Waketum Persis yang Ditunjuk Prabowo Jadi Wamen Dikdasmen
Wamen Atip Latipulhayat/ist
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Atip Latipulhayat dinilai sebagai sosok yang multitalenta. Atip ditunjuk Presiden Prabowo Subianto mendampingi Abdul Mu'ti sebagai Menteri Dikdasmen 2024-2029.

Guru besar hukum internasional di Universitas Padjadjaran (Unpad) ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam organisasi Islam Persatuan Islam (Persis).

Sebagai sosok ulama, berbagai pikiran dan gagasannya tentang persoalan-persoalan keagamaan dan kebangsaan dapat kita temukan dalam berbagai buku, jurnal, majalah dan website.

Dilansir beragam sumber, Kamis (24/10/2024), Guru besar kelahiran 28 Juli 1964 ini merupakan santri lulusan Pondok Pesantren Persis 91 Tasikmalaya, Jawa Barat. Diketahui bahwa semasa mudanya, Atip merupakan murid langsung dari KH. Mohammad Natsir dan KH. E. Abdurrahman yang merupakan tokoh utama ormas Persis pada era-Orba.

Ia mengawali karir organisasinya dari level kepemudaan di Persis. Bahkan, dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP. Pemuda Persis dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Setelahnya pada tahun 2002, beliau bersama para tokoh Persis lainnya menginisiasi berdirinya LAZ Persis (Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam) dan ditunjuk sebagai direktur pertama pada lembaga filantropi tersebut.

Atip berkontribusi besar dalam mengorganisir Ormas Persis menuju arah yang lebih modern dalam pengelolaan keorganisasian saat diamanahi sebagai Ketua Bidang Jam'iyyah PP. Persis pada tahun 2007-2010 di bawah kepemimpinan Ketua Umum. KH. Shiddiq Amin.

Dalam melayani ummat, Atip diketahui juga sosok ulama yang dekat dengan akar rumput jama'ah Persis. Dirinya tak segan-segan untuk kembali ke basis jama'ah untum memimpin PC (Pimpinan Cabang; setingkat kecamatan) Persis di lingkungan tempat tinggalnya sebagai Ketua PC. Persis Gedebage Kota Bandung.

Muktamar XVI Persis (Persatuan Islam) tahun 2022 di Bandung, Atip ditunjuk oleh Ketua Umum PP. Persis KH. Dr. Jeje Zainudin, M.Ag sebagai Wakil Ketua Umum PP. Persis Periode 2022-2027.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180445//prabowo-q3PZ_large.jpg
KTT APEC 2025, Prabowo Sampaikan Gagasan Membangun Kawasan Asia-Pasifik  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180444//pemerintah-MtpT_large.jpg
Margarito Kamis: Persatuan Sipil dan Militer Jadikan Indonesia Semakin Berdaulat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180438//prabowo-e8HJ_large.jpg
KTT APEC 2025, Prabowo Disambut Hangat Presiden Korsel Lee Jae-myung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180414//prabowo-R5oZ_large.jpg
Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2025 di Korsel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180398//mensesneg_prasetyo_hadi-kf7w_large.jpg
Istana Beberkan Tugas Tim Koordinasi MBG yang Dibentuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180387//mensesneg_prasetyo_hadi-5gSh_large.jpg
Prabowo Pelajari 40 Usulan Pahlawan Nasional, Salah Satunya Soeharto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement