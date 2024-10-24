Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beri Pembekalan ke Menteri-menterinya, Presiden Prabowo Tiba di Akmil Magelang 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |18:18 WIB
Presiden Prabowo tiba di Akmil Magelang (Foto: Tangkapan layar/iNews)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada sore hari ini, Kamis (24/10/2024). Prabowo nantinya akan memberikan pembekalan kepada para menteri kabinet Merah Putih di Akmil.

Prabowo tiba di Akmil Magelang sekitar pukul 17.56 WIB. Prabowo yang menumpangi mobil Maung Garuda berwarna putih nampak menyapa para masyarakat yang hadir di depan Akmil Magelang.

Prabowo yang berdiri dari dalam mobilnya beberapa kali melambaikan tangan dan memberi hormat kepada masyarakat dan juga anggota TNI serta Polri yang berjaga sedari tadi.

Prabowo pun langsung memasuki Akmil Magelang dengan menggunakan mobil putihnya. Sejarah Prabowo masuk, pintu pagar Akmil pun ditutup.

Tiba terlebih dahulu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Akmil, Magelang. Gibran tiba sekitar pukul 16.53 WIB. Gibran terlihat menumpangi mobil berwarna putih dengan plat Indonesia 2.

Gibran yang memakai kemeja panjang biru itu langsung menghampiri masyarakat yang telah menunggu sejak tadi di depan Akmil Magelang. Masyarakat pun antusias menyambut Gibran.

Sebelum Gibran, para Menteri, Wakil Menteri dan kepala lembaga kabinet Merah Putih tiba terlebih dahulu di Akmil, Magelang. Para menteri tiba sekitar pukul 16.00 WIB.

 

