HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Diyakini Bakal Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |20:41 WIB
Prabowo Diyakini Bakal Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyambut positif keinginan Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat ekonomi kerakyatan yang bebas dari cengkeraman oligarki. Bahkan, terlihat dari pidatonya Presiden ke-8 RI yang ingin keluar dari hal tersebut. 

"Ya saya melihatnya apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidatonya, ingin keluar dari itu semua, keluar dari oligarki dan kepentingan elite yang sudah mencengkram Indonesia di bidang ekonomi," kata Ujang dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (24/10/2024). 

Ia mengungkapkan, oligarki merugikan rakyat, anak bangsa dan masyarakat kecil yang seharusnya disejahterakan. Sehingga, keinginan Prabowo tentunya memberikan angin segar bagi pelaku usaha dalam negeri yang bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat.

"Jadi saya melihatnya usulan yang bagus dari Prabowo," katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Ujang, memang diperlukan keberanian Prabowo. Kendati, menurutnya Prabowo bisa saja mengambil jalan tengah dengan merangkul keduanya.

Orang-orang yang ditunjuk mengisi Kabinet Merah Putih sudah tepat terutama dalam mendorong kemajuan ekonomi bangsa. Sebab, mereka merupakan orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman.

 

Halaman:
1 2
      
