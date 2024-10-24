Buka Konferensi Internasional Alquran, Cak Imin: Momentum Saling Bertukar llmu

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri sekaligus membuka acara Konferensi Internasional Alquran 'Risalatullah dan Lifestyle dalam Peradaban Global' di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, (24/102024).

Kegiatan yang dihadiri para ahli dan pakar Alquran dari Iran dan Indonesia ini menjadi agenda perdana Cak Imin setelah dilantik menjadi menteri.

"Saya sangat bangga dan berterimakasih diundang dan diberi kesempatan untuk bersama-sama membuka acara Konferensi Internasional tentang Alquran dan Lifestyle Global ini,"ujar Cak Imin.

"Mohon doa restunya kepada para kiai, para ulama agar perintah (jadi menteri) ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," lanjutnya.

Ketua Umum PKB ini mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk saling bertukar ilmu pengetahuan khususnya dengan bangsa Iran.

"Dengan kesejarahan masing-masing, terutama kesejarahan bangsa Iran, dengan berbagai kemajuan yang lebih cepat menjadi inspirasi kita semua," ungkapnya.

Cak Imin menuturkan, kemajuan pengajaran pendidikan di Indonesia juga memiliki ruang yang besar untuk menjadi contoh Pendidikan di tingkat global. "Dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan, Indonesia dan Iran sama-sama menjadi negeri yang relatif bagus, melahirkan ilmuwan, intelektual, alim ulama dibidang Alquran dengan segenap ilmu-ilmu turunannya," tutup Cak Imin.