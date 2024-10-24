Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Buka Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang Besok

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |21:21 WIB
Presiden Prabowo Buka Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang Besok
Presiden Prabowo Subianto (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di kompleks Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 24 Oktober 2024. 

Setibanya di Akademi Militer, Presiden Prabowo disambut dengan penuh kehormatan. Ia melewati jajar kehormatan prajurit dan diiringi oleh penampilan marching band khas taruna Akademi Militer yang menambah suasana khidmat.

Setelah prosesi penyambutan, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Borobudur International Golf, yang terletak di kawasan Akademi Militer, dengan menggunakan golf car. Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih akan bermalam di kawasan Akademi Militer untuk melanjutkan kegiatan retreat keesokan harinya.

"Esok hari, Presiden Prabowo dijadwalkan membuka langsung Retreat Kabinet Merah Putih. Para menteri Kabinet Merah Putih juga akan menerima pembekalan sejumlah materi," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/12/2024).

Retreat Kabinet Merah Putih menjadi salah satu agenda penting bagi para menteri, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

 

