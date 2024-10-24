Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bawa Menteri Kabinet ke Akmil Magelang, Prabowo Disambut Antusias Warga

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |20:56 WIB
Bawa Menteri Kabinet ke Akmil Magelang, Prabowo Disambut Antusias Warga
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Ptabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pukul 16:06 WIB, dan melanjutkan perjalanan via darat menuju Akademi Militer Magelang untuk melakukan penggemblengan anggota Kabinet Merah Putih, Kamis (24/10/2024).

Di sepanjang jalan, sejumlah warga termasuk pelajar antusias berbaris di kanan dan kiri jalan mengibarkan bendera Merah Putih. Mereka juga membentangkan beberapa spanduk foto Prabowo, di antaranya bertuliskan 

"Selamat Bekerja dengan Ikhlas Pak Prabowo," teriak para warga menyambut Prabowo.

Prabowo yang menaiki mobil kepresidenan MV3 Garuda Limousine produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad, menyapa warga yang menyambutnya dari atas mobil.

Sebelumnya Prabowo telah menempuh perjalanan dari Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta kurang lebih 1,5 jam dari. Sementara, para menteri dan wakil menteri berangkat mendahului. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 dan berkemah di tenda.

Dalam sidang paripurna Kabinet Merah Putih pada Rabu (23/10) kemarin, Prabowo mengungkapkan alasan digelarnya penggemblengan di Magelang ini adalah untuk membangun kerja sama tim antara semua anggota kabinet dan keberanian yang dinilainya sangat penting dalam memulai kerja pemerintah.

"Kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan, kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah," kata Prabowo, Rabu.

 

