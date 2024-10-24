Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi KPK, IPW dan TPDI Apresiasi Pengusutan Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Hakim 

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |22:06 WIB
Sambangi KPK, IPW dan TPDI Apresiasi Pengusutan Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Hakim 
IPW dan TPDI apresiasi KPK usut dugaan korupsi pemotongan honor hakim (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024).

Kedatangan IPW dan TPDI tersebut salah satunya untuk mengapresiasi kinerja KPK terhadap dugaan korupsi pemotongan honor hakim agung Tahun Angaran 2022-2023. Teguh mengklaim mendapat informasi bahwa laporan dugaan korupsi pemotongan honor hakim tersebut bakal ditindaklanjuti tahap penyelidikan.

"Kami telah mendapat kepastian bahwa KPK akan on the track dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law) termasuk dalam kaitan rencana pemeriksaan terhadap Ketua Mahkamah Agung," kata Sugeng kepada wartawan.

"Indonesia Police Watch dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia  memberikan apresiasi atas sikap dan komitmen KPK," sambungnya.

Sugeng menjelaskan, ia selaku pelapor dugaan korupsi pemotongan honor hakim, awalnya dihubungi oleh staf KPK berkaitan dengan tindak lanjut laporannya. Oleh karenanya, Sugeng mendatangi KPK pada hari ini untuk mengonfirmasi terkait dugaan korupsi uang senilai Rp138 miliar tersebut.

