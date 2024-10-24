Makan Malam dan Silaturahmi Kegiatan Pertama Pembekalan Menteri di Akmil Magelang

JAKARTA - Para menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pembantu Presiden Prabowo Subianto lainnya telah tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang sore tadi. Mereka akan mengikuti pembekalan hingga Minggu (27/10/2024).

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyatakan, pada malam pertama ini belum ada kegiatan yang dijadwalkan. Menurutnya, rombongan dari Jakarta itu hanya akan menggelar makan malam bersama.

"Cuma makan malam sambil silaturahmi ngobrol-ngobrol. Kemudian acara bebas, tidak ada agenda," kata Raja Juli saat dihubungi wartawan, Kamis (24/10/2024).

Sekadar informasi, Presiden RI, Prabowo Subianto 'menggembleng' jajaran menteri, wakil menteri (wamen), kepala badan, dan staf khusus di Akademi Militer, Magelang. Rombongan pun sudah tiba di lokasi pada Kamis (24/10/2024) sore.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, kedatangan rombongan dari Jakarta itu disambut dengan marching band.

Dari video tersebut, terlihat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sedang berjalan yang diikuti Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo yang beriringan dengan Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Ketiganya kompak mengenakan kemeja berwarna putih lengan panjang, celana hitam, dan topi berwarna biru dongker. Langkah kaki mereka pun beriringan dengan lantunan musik dari marching banda setelah mereka melewati gerbang Akmil Magelang.

Mereka nampak berjalan dengan santai tanpa ada ketegangan yang terekam dalam wajah mereka. Bahkan, Raffi Ahmad pun enggan ketinggalan momen untuk mengabadikan momen tersebut.