Letkol Inf Devy Kristiono Jadi Ajudan Wapres Gibran dari TNI AD?

JAKARTA - Letkol Inf Devy Kristiono sepertinya bakal menjadi ajudan dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Namun, hingga saat ini belum ada surat resmi dari TNI AD terkait hal tersebut.

Diketahui, Letkol Devy sempat terlihat mendampingi gibran saat gladi bersih pelantikan presiden dan wakil presiden beberapa saat yang lalu.

"Dengan beberapa kegiatan wapres sudah didampingi oleh Letkol Devy, berarti dari AD ajudannya adalah Letkol Devy Kristiono, di pelantikan, besoknya ninjau makan bergizi sudah Devy," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana saat dihubungi wartawan, Kamis (24/10/2024).

Untuk saat ini, Wahyu belum bisa menunjukkan surat resmi terkait Letkol Devy menjadi ajudan Wapres. Ia pun akan mengeceknya.

"Secara administrasi nanti suratnya saya cek, karena saya masih di Maluku Utara," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan gladi bersih pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR, Jakarta.