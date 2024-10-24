Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo Buruh, Polisi Berpeluang Rekayasa Lalin di Patung Kuda

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |10:46 WIB
Ada Demo Buruh, Polisi Berpeluang Rekayasa Lalin di Patung Kuda
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA- Polisi bakal melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi peningkatan jumlah masa buruh se-Jabodetabek yang menggelar demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Namun, jika jumlah masih dapat dapat dikondisikan, polisi tidak melakukan rekayasa lalu lintas. 

"Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional, melihat eskalasi di lapangan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (24/10/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 1.270 personel gabungan guna mengamankan unjuk rasa dari Aliansi Buruh di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan sekitarnya.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat dan aksi buruh di bundaran Patung Kuda Monas, Istana Negara, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1270 personel gabungan," kata Susatyo di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan.

Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lain bersifat situasional. Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan akan dialihkan," ujar Susatyo.

Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

 

