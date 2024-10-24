Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Upah dan Ciptaker, Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Monas

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |10:54 WIB
Demo Upah dan Ciptaker, Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Monas
Demo buruh di kawasan Monas (Foto: Muhammad Gazza/Okezone)
JAKARTA - Massa aksi buruh yang terdiri dari para buruh se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi (Jabodetabek) mulai berdatangan di sekitaran Monas jelang long march dan aksi demonstrasi di Patung Kuda dan Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Okezone, para buruh mulai berdatangan sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Para buruh yang turun dari bus langsung menyiapkan bendera, spanduk, dan seumlah perangkat demonstrasi dan kemudian berbaris untuk bersiap melakukan long march ke arah Patung Kuda dan Istana Negara.

Salah satu peserta aksi mengatakan bahwa sebanyak 5.000 massa ditargetkan untuk melakukan demonstrasi pagi hari ini. Rencananya, long march akan dimulai sekitar pukul 10.45 WIB.

Adapun tuntutan dari para buruh ialah kenaikan upah minimum 2025 naik sebesar 8-10%, serta menuntut pencabutan Omnibus Law atau Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Sementara itu, polisi bakal melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi peningkatan jumlah masa buruh se-Jabodetabek. Namun, jika jumlah masih dapat dapat dikondisikan, polisi tidak melakukan rekayasa lalu lintas. 

"Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional, melihat eskalasi di lapangan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis.

 

Halaman:
1 2 3
      
