HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alami Depresi Berat, Pria Ini Hadang Bus Transjakarta Pakai Golok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |12:03 WIB
Alami Depresi Berat, Pria Ini Hadang Bus Transjakarta Pakai Golok
Orang Gangguan Jiwa hadang Bus Transjakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria nekat menghadang bus TransJakarta sembari membawa senjata tajam di kawasan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu. Dan ternyata pria tersebut idap ganguan jiwa berat.

Kanit Reskrim Polsek Gambir, AKP Ganang Agung mengatakan, bahwa pria tersebut berinisial IMZ (39) ternyata mengalami ganguan jiwa berat. Saat diperiksa dia meracau dan pengakuan istrinya, IMZ memang mengalami gangguan jiwa.

"Pelaku itu sudah diamankan, pas diinterogasi pelakunya itu meracau. Ada istrinya kami telpon, ternyata memang dia itu punya penyakit jiwa, depresi berat. Jadi istrinya kami telpon kami datangkan, kami antar juga ke RS kejiwaan Mintoharjo," kata Agung saat dikonfirmasi, Kamis (24/10/2024). 

Selanjutnya IMZ pun terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kejiwaan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Iya betul (dites kejiwaan). Memang ada resep ya juga obat penenang. Kata istrinya memang punya depresi berat,” ujar Ganang.

 

