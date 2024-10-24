Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Bakal Kombinasikan Pedagang Pasar Tradisional dengan Online

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |13:07 WIB
RK Bakal Kombinasikan Pedagang Pasar Tradisional dengan Online
Cagub Jakarta Ridwan Kamil blusukan ke Pasar Kebayoran Lama (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengatakan, banyak pedagang pasar tradisional yang bercerita dan mengeluhkan sulitnya promosi di tengah era digitalisasi.

"Lain-lain tentu promosi ya, karena banyak juga pedagang-pedagang ini kalah dengan online," kata RK usai blusukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjelaskan, dia bersama Suswono berkomitmen untuk mengkombinasikan antara pasar tradisional dengan digitalisasi. Sehingga, pelaku usaha menengah ke bawah juga dapat mempromosikan dagangannya secara online.

"Jadi itu nanti kita kombinasi, karena bagaimana pun ekonomi kita itu ekonomi Pancasila. Jadi yang atas kita luasnya, yang bawah kita tinggikan. Keduanya mendapat kemajuan. Saya kira itu," ucapnya.

Di sisi lain, Kang Emil berkomitmen tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan yang tetap eksis, terutama pasar tradisionalnya. "Ya pada dasarnya Jakarta itu kota dagang, setiap yang namanya pusat perdagangan harus tetap eksis," katanya.

