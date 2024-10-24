Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Revitalisasi Rusun Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |13:25 WIB
Pramono Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Revitalisasi Rusun Jakarta
Cagub Pramono Anung. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal berkoordinasi dengan Pemerintah pusat terkait langkah revitalisasi sejumlah rumah susun (rusun) di Jakarta jika terpilih di Pilkada 2024 mendatang. 

Sebab, sebagian besar rusun di Jakarta masih di bawah kewenangan Pemerintah pusat.

"Saya kan sudah pergi hampir sebagian rusun-rusun termasuk rusun Tanah Tinggi, menurut saya itu rusun awal dibangun jaman pak Harto. Memang problem utama semua masih diatur oleh pemerintah pusat," kata Pramono di Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

"Kalau tanah abang ini relatif warganya kan middle class sebenarnya. Kalau Tanah Tinggi, Daan Mogot, itu kemudian kemampuan untuk maintenance rumah susun itu agak susah, padahal itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Nanti saya akan berkoordinasi apakah itu tetap tanggung jawab pemerintah pusat atau ditarik menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi," tambahnya.

Pram meyakini jika rusun diurus pemerintah provinsi permasalahan dapat diselesaikan. Ia menyebut masalah air, listrik, sampah hingga sanitasi akan dikerjakan.

"Kalau memang pusat karena terlalu besar size nya yang harus diurus, maka provinsi pasti akan bisa dan sanggup menyelesaikan itu. Karena persoalannya bukan terlalu gede-gede membuat sesuatu yang baru. Urusan air urusan listrik urusan sampah sanitasi nah karena ga ada yang ngerjain ya lama lama pasti akan membuat rusak tempat itu, jadi itu yang akan kami kerjakan," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
