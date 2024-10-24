Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Hasil Survei, Ridwan Kamil Komitmen Bakal Terus Kerja untuk Warga

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |13:37 WIB
Soal Hasil Survei, Ridwan Kamil Komitmen Bakal Terus Kerja untuk Warga
Cagub Jakarta RIdwan Kamil. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menegaskan bahwa dirinya bersama Suswono tidak pernah berpatokan pada hasil survei, terutama urutan elektabilitas.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bakal tetap bekerja meskipun hasil survei turun, atau melonjak.

"Kalau survei itu jawabannya sama, mau lagi bagus, mau lagi kurang, jawabannya tetaplah bekerja sampai akhir waktu. Jadi, jawabannya itu aja," kata RK usai blusukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

"Jadi, misalkan besok ada rilis survei, surveinya bagus hasilnya, jawaban saya juga sama. Saya akan terus bekerja melakukan kegiatan sampai akhir masa kampanye, udah itu aja," sambungnya.

Menurutnya, semua pihak tidak bisa hanya fokus pada satu lembaga survei, karena metode yang digunakan antara lembaga satu dengan yang lainnya berbeda.

 

