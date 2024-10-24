Ridwan Kamil-Suswono Mendominasi di Seluruh Daerah Pemilihan Jakarta

JAKARTA - Poltracking Indonesia telah merilis hasil survei peta pemilih Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan Cagub-Cawagub Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mendominasi peta pemilih Jakarta berdasarkan wilayah kabupaten/kota di Jakarta.

“Mari kita dalami peta persebaran elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini berdasarkan kota administratif di Jakarta, yang menarik kota Jakarta Timur ini berimbang, kita kasih warna abu-abu karena margin errornya naik dari 22%, maka Jakarta Timur tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul,” kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha saat memaparkan hasil surveinya secara virtual, Kamis (24/10/2024).

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mengungguli pasangan lainnya khususnya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. “Pada Jakarta Barat, Selatan, Utara, Pusat cenderung diungguli oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono meskipun kita tahu jaraknya juga tidak terlalu jauh ya di mana Pramono Anung-Rano Karno juga angkanya lumayan tinggi.”

“Kalau kita perhatikan kekuatan namanya Ridwan Kamil-Suswono paling kuat di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, disusul di Barat dan Pusat, kemudian di Jakarta Timur,” ujarnya.

Sementara itu, kata Hanta, Pramono Anung dan Rano Karno cenderung kuat di Jakarta Timur dan Pusat. “Kalau Pramono-Rano, itu paling kuat sepertinya di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, timuran pusat. Kemudian disusul di Utara dan Barat, baru di Selatan di bawah 30%.