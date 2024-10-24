Pramono Anung Wacanakan Regulasi UMKM Digital

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan kemajuan digitalisasi tidak bisa dihindari dan telah masuk hampir ke semua sektor, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Meski mendukung pengembangan UMKM secara digital, dirinya menekankan harus ada fairness atau perilaku yang adil terhadap para pelaku usaha bagi pelaku usaha tradisional maupun yang secara online.

"Harus ada pengaturan yang jelas. Jangan sampai dominasinya diambil alih oleh yang manual seperti ini, atau sebaliknya oleh digital," kata Pramono usai blusukan di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Pram menyebut pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus duduk bersama untuk membuat regulasi yang mengatur tentang digitalisasi. Sebab menurut pengalamannya, ketika diputuskan di sidang kabinet praktik di lapangannya berbeda.

"Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu tidak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya tahu," ucapnya.

Pramono juga mengungkapkan, setelah berkeliling hampir satu jam, banyak pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang mengeluhkan penurunan omset hingga 50 persen.

"Mereka mengharapkan agar pemerintah Jakarta dan juga pemerintah pusat membantu memfasilitasi untuk tempat ini menjadi menarik kembali," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)