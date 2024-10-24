Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Wacanakan Regulasi UMKM Digital

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |16:53 WIB
Pramono Anung Wacanakan Regulasi UMKM Digital
Cagub Jakarta Pramono Anung wacanakan regulasi UMKM digital (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan kemajuan digitalisasi tidak bisa dihindari dan telah masuk hampir ke semua sektor, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Meski mendukung pengembangan UMKM secara digital, dirinya menekankan harus ada fairness atau perilaku yang adil terhadap para pelaku usaha bagi pelaku usaha tradisional maupun yang secara online.

"Harus ada pengaturan yang jelas. Jangan sampai dominasinya diambil alih oleh yang manual seperti ini, atau sebaliknya oleh digital," kata Pramono usai blusukan di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Pram menyebut pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus duduk bersama untuk membuat regulasi yang mengatur tentang digitalisasi. Sebab menurut pengalamannya, ketika diputuskan di sidang kabinet praktik di lapangannya berbeda.

"Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu tidak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya tahu," ucapnya.

Pramono juga mengungkapkan, setelah berkeliling hampir satu jam, banyak pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang mengeluhkan penurunan omset hingga 50 persen.

"Mereka mengharapkan agar pemerintah Jakarta dan juga pemerintah pusat membantu memfasilitasi untuk tempat ini menjadi menarik kembali," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300//alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180381//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AoFi_large.jpg
Pramono Ingin Sistem Pembayaran Transjakarta dan MRT Bisa Dilakukan Sambil Berlari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180349//ojk-ljGL_large.png
OJK Usul Kebijakan Hapus Kredit Macet UMKM Kembali Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180150//mnc_group-Lie6_large.jpg
HUT Ke-36, MNC Group Komitmen Kembangkan 36 Pegiat UMKM Bersaing di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180026//pemerintah-aspV_large.jpg
Duh! Pramono Tak Bisa Beri Subsidi ke 15 Golongan Warga Luar Jakarta Imbas Pemangkasan Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180006//mr_dede-4Tsc_large.jpg
Kisah Mr Dede Satpol PP Jago Bahasa Inggris Diajak Pramono Anung Beri Inspirasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement