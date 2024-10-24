Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Sebut City Branding Jakarta Pilihan Setiap Gubernur 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:30 WIB
RK Sebut City Branding Jakarta Pilihan Setiap Gubernur 
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone)




JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyebut perihal city branding merupakan wewenang setiap gubernur yang memimpin. Sebagai contoh diera mantan kepimpinan Anies Baswedan hingga Heru Budi Hartono.

Saat zaman Anies city brandingnya 'Plus Jakarta Kota Kolaborasi' lalu ketika Heru Budi menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta menjadi sukses Jakarta.

"Ya kalau city branding mah itu mah pilihan gubernur masing-masing. Pak Heru apa ya, (Sukses Jakarta)," kata RK kepada wartawan di Jakarta Barat, Kamis (24/10/2024).

 

