HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Poltracking: Emak-Emak Lebih Pilih RK-Suswono pada Pilkada Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:19 WIB
Survei Poltracking: Emak-Emak Lebih Pilih RK-Suswono pada Pilkada Jakarta
Ridwan Kamil lebih dipilih emak-emak berdasar survei Poltracking (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Ridwan Kamil-Suswono cenderung menjadi pasangan yang akan dipilih oleh kalangan emak-emak pada Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia, Kamis (24/10/2024).

Berdasarkan hasil survei Poltracking, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan angka 47,2%. Kemudian, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan angka 40,6% dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 2,8%.

“Dari aspek peta persebaran atau dukungan berdasarkan profesi atau pekerjaan ibu rumah tangga, ada kelompok yang kecil dan seterusnya, kemudian kita kelompokkan ini cenderung yang unggul di Ridwan Kamil Suswono,” ungkap Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha saat memaparkan hasil surveinya secara virtual.

Selain itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga unggul di kalangan kelompok pelajar atau mahasiswa yakni 60,9%. Kemudian, Pramono Anung-Rano Karno di angka 33,0%. Selanjutnya pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,3%.

“Selain itu, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga unggul di kelompok pelajar. Jadi Ridwan Kamil-Suswono keunggulan tertingginya di pelajar mahasiswa kalau kita perhatikan, baru di kelompok selain itu,” kata Hanta.

 

Halaman:
1 2
      
