HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Poltracking: 70,7% Warga Nilai Ridwan Kamil Mampu Pimpin Jakarta

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |18:47 WIB
Survei Poltracking: 70,7% Warga Nilai Ridwan Kamil Mampu Pimpin Jakarta
Calon gubernur nomor urut 01 Ridwan Kamil dinilai mampu memimpin Jakarta/Foto: MNC Media
A
A
A

JAKARTA - Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono unggul di Pilkada Jakarta 2024. Elektabilitas RK-Suswono berada di angka 51,6 persen mengalahkan dua rivalnya, yakni paslon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno 36,4 persen dan paslon nomor urut 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,9 persen.

"Pasangan Ridwan Kamil-Suswono elektabilitasnya 51,6 persen. Kemudian, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,9 persen, Pramono Anung-Rano Karno 36,4 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR pada rilis hasil survei secara daring bertajuk 'Evaluasi Kampanye, Debat & Tren Kekuatan Elektoral Kandidat Pilkada Jakarta 2024' pada Kamis (24/10/2024).

Dalam hasil survei tersebut, 70,7 persen responden juga meyakini Ridwan Kamil mampu memimpin Jakarta serta memiliki kemampuan 76,7 persen, cerdas dan berwawasan luas.

Bahkan, Ridwan Kamil juga dinilai responden 69,2 persen peduli dan perhatian terhadap rakyat. Selanjutnya, sebanyak 61,3 persen responden menilai Ridwan Kamil memiliki sifat jujur, bisa dipercaya dan bersih dari korupsi.

"Sebanyak 65,6 persen responden menilai Ridwan Kamil berani dan tegas. Serta, 71,9 persen responden menilai Ridwan Kamil berpenampilan menarik," paparnya.

Adapun, sekolah gratis untuk semua, pasar sembako murah tiap bulan di kelurahan, dana RW 1 Miliar per Tahun merupakan 3 besar program yang paling banyak disukai masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
