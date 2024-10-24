Otak Pelaku Begal di Bogor Tewas Gantung Diri, Diduga Takut Ditangkap Polisi

BOGOR - Pelaku utama atau otak begal motor yang bermotif sakit hati hingga korbannya meninggal dunia di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor tewas dengan cara gantung diri. Pelaku berinisial S itu nekat mengakhiri hidupnya sebelum ditangkap oleh polisi.

"S adalah otak pelaku yang merencanakan semua, ditemukan meninggal dunia gantung diri pada 11 Oktober 2024," kata Wakapolres Bogor Kompol Adhimas Sriyono Putra, Kamis (24/10/2024).

Pelaku S diduga nekat gantung diri karena ketakutan diburu oleh polisi. Tetapi, polisi masih melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut.

"Karena dia (pelaku S) ketakutan karena sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian, kemudian mungkin kalut. kami juga belum bisa memastikan lebih lanjutnya, masih kami dalami," ungkapnya.

Namun, polisi berhasil menangkap dua pelaku lainnya yakni AJ dan R yang membantu pelaku S untuk melampiaskan balas dendamnya.