HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ciptakan Lulusan Sekolah Siap Kerja, RK Bakal Gandeng Perusahaan Raksasa International 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |19:03 WIB
Ciptakan Lulusan Sekolah Siap Kerja, RK Bakal Gandeng Perusahaan Raksasa International 
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) bakal menggandeng perusahaan - perusahaan besar untuk bekerjasama dengan sekolah di Jakarta. Hal itu akan direalisasikan ketika dia bersama Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono menang di pilkada Jakarta ini.

Mantan gubernur Jawa Barat (Jabar) itu menilai langkah kerjasama dengan perusahaan besar itu tentu efektif menekan angka pengganguran.

"Saya kan dulu sudah bikin SMK Shopee, SMK Samsung, SMK Microsoft, itu akan saya ulang di sini (Jakarta). Jadi SMK itu ada bapak asuhnya, bapak asuhnya itu adalah brand-brand besar," kata RK kepada wartawan di Jakarta Barat, Kamis (24/10/2024).

Contoh nyata ia jelaskan, sekolah di Jawa Barat yang bekerjasama dengan brand e-commerce. Hampir setengah lulusan tersebut telah bekerja di perusahaan e-commerce.

"Kayak brand shopee dulu bantu saya itu hampir setengah lulusan SMK-nya diserap untuk industri online mereka," ucapnya.

"Nah ini pola link and match yang konkrit ya menghadirkan bapak asuh berupa perusahaan-perusahaan raksasa international," sambungnya.

 

