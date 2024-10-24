Pelajar hingga Mahasiswa Jatuhkan Pilihan ke Ridwan Kamil-Suswono di Survei Poltracking

JAKARTA - Ridwan Kamil-Suswono cenderung menjadi pilihan utama di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Kamis, (24/10/2024).

Poltracking sebelumnya telah mengambil survei yang dilakukan pada hasil survei yang dilakukan menggunakan metode multistage random sampling melibatkan 2.000 responden. Survei dilakukan pada 10 hingga 16 Oktober dengan margin of error 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%.

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul di kalangan kelompok pelajar atau mahasiswa yakni dengan angka 60,9%. Kemudian, Pramono Anung-Rano Karno di angka 33,0%. Selanjutnya pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,3%.

“Selain itu, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga unggul di kelompok pelajar

Jadi Ridwan Kamil-Suswono keunggulan tertingginya di pelajar mahasiswa kalau kita perhatikan, baru di kelompok selain itu,” kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha saat memaparkan hasil surveinya secara virtual.

Selain itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga unggul di kalangan ibu rumah tangga. Pasangan itu mendapatkan angka 47,2%. Kemudian, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan angka 40,6% dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 2,8%.