INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemilih Generasi Z sampai X Memilih Pilihan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pemilihan Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |19:20 WIB
Pemilih Generasi Z sampai X Memilih Pilihan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pemilihan Jakarta
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Poltracking Indonesia mencatat generasi X hingga Z memilih pasangan Cagub-Cawagub Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Hal itu setelah merilis hasil survei peta pemilih Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. 

"Dari segi usai, dari generasi Z-X ini cenderung Rindwan Kamil-Suswono. Kalau dilihat dari demografinya pendukung Ridwan Kamil ini semakin muda semakin tinggi ini," kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha saat memaparkan hasil surveinya secara virtual, Kamis (24/10/2024).

Lebih detail dia menjelaskan angka dari sebaran yang diperoleh Ridwan Kamil- Suswono. Pada generasi X sebanyak 45 persen memilih RidwanKamil-Suswono, dan meningkat pada generasi milenial matang dengan angka 55 persen. 

"Dari generasi X sebanyak 45 persen, milenial matang 55 persen, milenial muda 57 persen, dan di Gen Z 65,1 persen," katanya. 

Sementara itu, generasi yang lebih tua atau yang biasa disapa baby bommers hingga sela jutnya memilih Pramono Anung-Rano Karno. 

"Sementara usia baby bommers dan seterus itu memilih pasangan Pramono Anung-Rano," jelasnya. 

Jika didalami peta persebaran elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini berdasarkan letak geografis kota administratif kota Jakarta Timur merupakan salah satu daerah yang berimbang antara pemilih Ridwan Kamil - Suswono maupun Pramono Anung-Rano Karno. 

"Kita kasih warna abu-abu karena margin errornya naik dari 22%, maka Jakarta Timur tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul,” jelasnya. 
 
Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mengungguli pasangan lainnya khususnya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. 

 

Halaman: 1 2
1 2
      
