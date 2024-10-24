Relawan Tancap Gas Jemput Kemenangan Pasangan RIDO

JAKARTA - Puluhan orang memadati kantor DPD Partai Golkar Jakarta untuk menghadiri acara bedah visi misi dan panggung kreasi pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), pada Kamis (24/10/2024). Mereka tampak antusias mendengarkan pembicaraan menyampaikan program dari pasangan RIDO.

"Ya, sebenarnya kegiatan ini rutin kita lakukan, di samping kita mengumpulkan masyarakat dan anak muda menyampaikan visi dan misi dari RIDO," ucap Ketua Umum Relawan JAM DKJ, Ricky Saptura kepada wartawan.

Dia menyebut manfaat warga mengikuti acara ini agar memahami secara langsung visi misi pasangan RIDO. Diharapkan setelah itu, warga pun bisa ikut berpartisipasi mensosialisasikan gagasan unggul dari pasangan RIDO.

"Jadi, mereka pada saat memilih Rido atau Ridwan Kamil-Suswono tidak salah pilih. Tujuan kita membuat kegiatan ini tanya jawab supaya kita juga mendengar feedback dari bawah," katanya.

Dalam acara itu, Ricky menjelaskan, program pasangan RIDO soal pemberian makan bergizi gratis, serta tentang manfaat kesehatan yang akan didapatkan warga ketika Jakarta dipimpin RIDO.

"Supaya mereka memahami RIDO itu apa sih yang dilakukannya terhadap fasilitas kesehatan, terhadap layanan dan apalagi hal-hal teknis yang dilakukan oleh RIDO sehingga itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.

Selain itu, ia menjelaskan kalau RIDO memiliki komitmen memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta. "Termasuk salah satunya menyiapkan ruang terbuka hijau tadi supaya anak muda bisa olahraga dan lain sebagainya," katanya.

(Arief Setyadi )