HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Serap Aspirasi Warga di Lingkungan Masa Kecilnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |19:27 WIB
Rano Karno serap warga lingkungan masa kecilnya
Rano Karno serap warga lingkungan masa kecilnya (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno melakukan serap aspirasi ke perkumikan di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024). Lingkungan itu merupakan lingkungan masa kecilnya dahulu.

Dalam kunjungannya Si Doel, sapaan akrabnya, disambut masyarakat setempat. Kini beberapa kerabat masa kecilnya sudah menjadi pengurus di wilayah itu.

"Kalau daerah sini enggak jauh dulu, saya kecil di sini. Jadi mereka teman-teman main sepeda, main bola dulu," kata Rano Karno kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Meski mengaku mengenali lingkungan Tebet, Rano beranggapan aspirasi masyarakat tetap harus didengar. Ia meyakini bahwa setiap permasalahan di berbagai daerah berbeda-beda.

"Jadi artinya aspirasinya kita paham, karena memang setiap wilayah pasti beda-beda permasalahannya," ungkap dia.

Pada kesempatan itu, dia pun berjanji akan memberikan program yang mensejahterakan masyarakat setempat.

"Tinggal nanti kita tingkatin untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
