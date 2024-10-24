Alun-Alun Pamulang Warisan Benyamin Davnie Jadi Daya Tarik Warga Luar Tangsel

PAMULANG – Kehadiran Alun-alun Pamulang yang diresmikan pada Maret 2023 oleh Wali Kota Tangerang Selatan saat itu Benyamin Davnie, tak hanya menarik minat warga lokal Pamulang saja tetapi juga masyarakat luar Tangsel.

Salah satu pengunjung Alun-alun Pamulang yang berasal dari Depok, Falah mengungkapkan bahwa adanya alun-alun ini membantunya dalam mengisi waktu luang di hari liburnya.

“Keberadaan alun-alun ini sangat bermanfaat untuk masyarakat karena memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, seperti taman bermain dan tempat olahraga,” ujarnya Kamis, (24/10/2024).

Fasilitas umum yang tersedia di Alun-alun Pamulang dapat menjangkau semua kalangan, seperti playground, lapangan, masjid, dan taman existing. Menurut Falah, fasilitas tersebut sudah lengkap dan memadai bagi para pengunjung.

“Hanya saja fasilitas untuk penyandang disabilitas agar bisa dikembangkan lebih banyak lagi,”tutup Falah.

Sementara, seorang pengunjung asal Pamulang, Ririn mengatakan, ia terbantu dengan keberadaan alun-alun ini karena menjadi satu-satunya destinasi yang mudah dijangkau di wilayah Pamulang.

“Tempat ini bisa dijadikan me time bareng keluarga dan taman bermain anak-anak,” ucapnya.

Selain itu, Ririn juga mengatakan bahwa Alun-alun Pamulang dekat dengan fasilitas pemerintahan sehingga dapat mengenalkan lingkungan sekitar kepada anak-anak.

“Jadi kita bisa mengedukasi anak-anak secara langsung mengenai pemadam kebakaran, puskesmas, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dia berharap, fasilitas Alun-alun Pamulang lebih diperbanyak lagi mengingat antusias masyarakat semakin tinggi. Sementara Falah mengharapkan ketertiban parkir para pengunjung bisa dikelola kembali dengan baik.

Sekadar diketahui, Alun-alun Kecamatan Pamulang telah diresmikan, pada Kamis 9 Maret 2023. "Alhamdulillah ini (peresmian Alun-alun Pamulang) dapat terlaksana. Pembangunan ini untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan ruang terbuka hijau ," kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dalam sambutannya, Kamis 9 Maret 2023 silam.