Sebut Visi Misi Pasangan RIDO Pro Rakyat, Relawan Begitu Masif Turun ke Masyarakat

JAKARTA - Relawan RIDO Muda mengklaim kalau visi misi pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) sangat pro terhadap masyarakat. Hal itu yang membuat para relawan begitu masif mengkampanyekan pasangan RIDO hingga akar rumput.

"Sejauh ini memang sangat masif ya, mulai dari relawan itu terjun ke lapangan dengan kanvasing yang sudah dibekali berbagai macam di brainstorming bahwa visi misi pak Ridwan Kamil ini adalah visi misi yang memang pro terhadap rakyat," ucap anggota relawan RIDO Muda, Rafli Maulana di DPD Partai Golkar Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia mengatakan, selama terjun mensosialisasikan pasangan nomor urut satu, masyarakat sangat menerima visi misi RIDO. Karena dampaknya sangat positif terhadap masyarakat.

"Relawan mulai bergerak kanvasing ke rumah-rumah, door to door, memberikan poster yang isinya poster itu adalah visi misi dan juga disampaikan secara singkat sehingga masyarakat-masyarakat paham betul," katanya.

Dia percaya bahwa Jakarta mengalami perubahan signifikan jika dipimpin oleh RK-Suswono.



"Pak Ridwan Kamil dan Suswono adalah calon yang tepat, yang harus didukung oleh masyarakat," ucap Rafli