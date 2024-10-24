Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebut Visi Misi Pasangan RIDO Pro Rakyat, Relawan Begitu Masif Turun ke Masyarakat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |20:00 WIB
Sebut Visi Misi Pasangan RIDO Pro Rakyat, Relawan Begitu Masif Turun ke Masyarakat
Relawan RIDO
A
A
A

JAKARTA - Relawan RIDO Muda mengklaim kalau visi misi pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) sangat pro terhadap masyarakat. Hal itu yang membuat para relawan begitu masif mengkampanyekan pasangan RIDO hingga akar rumput.

"Sejauh ini memang sangat masif ya, mulai dari relawan itu terjun ke lapangan dengan kanvasing yang sudah dibekali berbagai macam di brainstorming bahwa visi misi pak Ridwan Kamil ini adalah visi misi yang memang pro terhadap rakyat," ucap anggota relawan RIDO Muda, Rafli Maulana di DPD Partai Golkar Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia mengatakan, selama terjun mensosialisasikan pasangan nomor urut satu, masyarakat sangat menerima visi misi RIDO. Karena dampaknya sangat positif terhadap masyarakat.

"Relawan mulai bergerak kanvasing ke rumah-rumah, door to door, memberikan poster yang isinya poster itu adalah visi misi dan juga disampaikan secara singkat sehingga masyarakat-masyarakat paham betul," katanya.

Dia percaya bahwa Jakarta mengalami perubahan signifikan jika dipimpin oleh RK-Suswono.
 
"Pak Ridwan Kamil dan Suswono adalah calon yang tepat, yang harus didukung oleh masyarakat," ucap Rafli 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement