Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Bogor Diminta Ditanami Pohon Bambu, Ini Alasannya

BOGOR - Siapa yang tidak tahu keberadaan Yayasan Rumah Bambu Aki Jatnika di Kabuyutan Muaraberes, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang terkenal dengan hasil karya bambunya yang mendunia, dan pernah mendapatkan piala kalpataru dari presiden Jokowi.

"Tempat ini merupakan salah satu warisan budaya Sunda yang berada di Bogor dan telah mendunia, dan hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan oleh salah seorang tokoh dan juga budayawan Abah H. Jatnika," ujar calon wakil bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade, Kamis (24/10/2024).

Keberadaan pohon bambu sangatlah penting, karena manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, Jaro Ade berharap lahan pasca tambang yang berada di wilayah Kabupaten Bogor wajib ditanami pohon bambu.

"Saya akan berkoordinasi dengan para pemilik lahan tambang di Kabupaten Bogor yang sudah tidak terpakai, termasuk lahan tambang milik Antam yang sudah tidak terpakai. Kita wajibkan agar ditanami pohon bambu," kata Jaro Ade.

Sementara itu, Abah H. Jatnika Nanggamihardja pemilik Rumah Bambu Jatnika mengatakan, pohon bambu harus dikategorikan sebagai sumber daya alam (SDA) penting untuk solusi Indonesia masa kini dan masa depan.

"Solusi yang dihasilkan dari bambu tidak saja soal ekologi, namun juga ekonomi dan sosial. Tinggal persoalannya adalah bagaimana komitmen dan kompetensi yang harus dibangun oleh negara, pemerintah dan masyarakat," kata Abah Jatnika sapaan akrabnya.

Kata Abah Jatnika, sejuta manfaat yang diberikan pohon bambu dalam kehidupan manusia, mulai dari pembangunan rumah dengan bahan dasar bambu, peralatan rumah tangga dari pohon bambu hingga lingkungan hidup berbasis pohon bambu.

"Apa yang tidak bisa dibuat dengan bahan dasar bambu, bahkan saya membuat sepeda pun dari bambu dan itu laku di pasaran internasional," tutur Abah Jatnika sambil memamerkan tiga unit sepeda berbahan dasar bambu.