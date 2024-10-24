Alasan Warga Pilih Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Karena Responsif Terhadap Keluhan

JAKARTA - Salah satu Warga, Rafli menilai sosok Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) begitu responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat. Rafli mengaku tindakan cepat mengatasi permasalah warga itu dia lihat ketika RK menjabat sebagai wali kota Bandung.

"Sebagai masyarakat memilih pak Ridwan Kamil, tentunya saya sejak SMA 2014 dulu melihat Pak Ridwan Kamil adalah salah satu pemimpin yang memang melek media sosial, peduli terhadap masyarakat yang memiliki kendala problematik di sana," ucap Rafli kepada wartawan di kantor DPD Partai Golkar, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Sebagai contoh dia menyebut ketika warga mengeluhkan pelayanan rumah sakit melalui media sosial. RK yang kala itu menjabat wali kota Bandung pun langsung bertindak menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau seandainya ada rumah sakit yang memang pelayanan kurang bagus, masyarakat di Bandung biasanya mention pak Ridwan Kamil di Twitter," ujarnya.

"Kalau seandainya ada jalan yang rusak, masyarakat Bandung biasanya foto, terus disampaikan di update di Twitter dan Pak Ridwan Kamil dengan cepat, itu langsung membalas semua tweet-tweet masyarakat," sambungnya.