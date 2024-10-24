Kronologi Kebakaran Toko Sembako Mampang, Terjadi Ledakan Lebih Dulu

JAKARTA - Kebakaran melanda di toko sembako Jalan Mampang Prapatan Raya, tepat di depan Halte Transjakarta Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/10/2024) petang tadi. Dipastikan, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

"Untuk korban jiwa tak ada. Sewaktu kejadian itu hanya ada dua orang, yang mana toko itu mau tutup," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Suhudi pada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Saat kejadian, pemilik toko itu tengah berada di lantai dua, dan tengah melakukan perekapan atas kerjaannya tersebut. Mendadak, api muncul hingga akhirnya semakin membesar, sedangkan pemilik toko dan satu orang lainnya berhasil menyelamatkan diri.

"Soal ledakan yang sempat terjadi itu berasal dari pengisian korek api yang ada di dalam," katanya.

Dia menambahkan, kebakaran yang melanda toko sembako itu tak sampai merembet ke bangunan lainnya lantaran petugas damkar berhasil melokalisirnya dahulu.

Belum dipastikan penyebab terjadinya kebakaran lantaran petugas damkar masih fokus melakukan pendinginan.

"Untuk memadamkan api, kami kerahkan 26 unit mobil damkar dan 75 personel. Api sendiri berawal dari adanya penyalaan di bagian belakang di gudang," katanya.



