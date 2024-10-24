Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Poltracking: Ridwan Kamil-Suswono Duduki Puncak Elektabilitas Pasca-Debat Pertama

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |21:23 WIB
Survei Poltracking: Ridwan Kamil-Suswono Duduki Puncak Elektabilitas Pasca-Debat Pertama
Survei Poltracking
A
A
A

JAKARTA  - Pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) menduduki puncak elektabilitas berdasarkan hasil survei terbaru Poltracking Indonesia.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, bahwa satu bulan menjelang hari pemilihan, pasangan RIDO unggul dengan elektabilitas mencapai 51,6 persen. 

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada September 2024, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono berada pada angka 47,5 persen. Merujuk hasil survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia hari ini, elektabilitas pasangan RIDO naik sebanyak 4,1 persen atau menjadi 51,6 persen. 

"Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan elektabilitas 51,6 persen. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana elektabilitasnya 3,9 persen," kata Hanta saat menyampaikan hasil survei melalui kanal YouTube Poltracking TV, Kamis (24/10/2024).

"(Sedangkan) Pramono Anung-Rano Karno elektabilitasnya 36,4 persen. Jadi, selisihnya cukup lumayan. Tapi, masih ada sekitar satu bulan lebih kalau dari pengambilan data," sambungnya.

Dalam paparan tersebut, Hanta Yuda juga mengungkapkan bahwa salah satu pertimbangan pemilik suara di Jakarta menentukan pilihannya, adalah kepercayaan mereka terhadap hasil kerja para calon gubernur dan wakil gubernur. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement