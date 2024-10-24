Survei Poltracking: Ridwan Kamil-Suswono Duduki Puncak Elektabilitas Pasca-Debat Pertama

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) menduduki puncak elektabilitas berdasarkan hasil survei terbaru Poltracking Indonesia.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, bahwa satu bulan menjelang hari pemilihan, pasangan RIDO unggul dengan elektabilitas mencapai 51,6 persen.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada September 2024, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono berada pada angka 47,5 persen. Merujuk hasil survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia hari ini, elektabilitas pasangan RIDO naik sebanyak 4,1 persen atau menjadi 51,6 persen.

"Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan elektabilitas 51,6 persen. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana elektabilitasnya 3,9 persen," kata Hanta saat menyampaikan hasil survei melalui kanal YouTube Poltracking TV, Kamis (24/10/2024).

"(Sedangkan) Pramono Anung-Rano Karno elektabilitasnya 36,4 persen. Jadi, selisihnya cukup lumayan. Tapi, masih ada sekitar satu bulan lebih kalau dari pengambilan data," sambungnya.

Dalam paparan tersebut, Hanta Yuda juga mengungkapkan bahwa salah satu pertimbangan pemilik suara di Jakarta menentukan pilihannya, adalah kepercayaan mereka terhadap hasil kerja para calon gubernur dan wakil gubernur.