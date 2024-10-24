Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Toko Sembako Bikin Warga Panik Dengar Ledakan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |21:31 WIB
Kebakaran Toko Sembako Bikin Warga Panik Dengar Ledakan
Kebakaran toko sembako di Mampang Prapatan bikin panik warga sekitar (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda di ruko atau toko sembako kawasan Jalan Mampang Prapatan Raya, tepat di depan Halte Busway Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/10/2024) petang tadi. Warga pun sempat panik lantaran mendengar adanya suara ledakan dari dalam toko tersebut.

"Iya ada suara ledakan tadi sewaktu dilakukan pemadaman sama petugas Damkar. Kayaknya sih gas karena itu toko sembako," ujar salah satu warga sekitar, Bonar di lokasi, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, api yang membakar toko sembako tersebut membesar begitu saja pada sekira pukul 18.00 WIB petang tadi. Tak lama, petugas Damkar berdatangan langsung memadamkan apinya.

Saat itulah, kata dia, terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari gas. Sejumlah ruko yang ada di samping toko sembako itu pun sempat panik dengan adanya kebakaran dan ledakan tersebut.

"Panik pasti, orang tiba-tiba saja ada api, terus ada ledakan. Itu orang minimarket saja sampai langsung ditutup karena takut apinya merembet," katanya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
