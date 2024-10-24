Tragis! ART Ditemukan Tewas di Dalam Toren

JAKARTA - Polsek Kelapa Gading menerima laporan warga perihal penemuan mayat di dalam toren di perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (24/10/2024). Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom mengonfirmasi laporan penemuan mayat tersebut.

"Jadi benar bahwa memang tadi pagi pukul 06.10 WIB, kita mendapatkan informasi ada penemuan mayat di salah satu perumahan yang ada di wilayah Kelapa Gading," kata Maulana kepada wartawan.

Menurutnya, korban merupakan asisten rumah tangga (ART) di kediaman tersebut. Diketahui, korban berinisial NN (55).

"Ya jadi mayat tersebut bekerja di rumah tersebut," ujarnya.

Maulana menjelaskan, korban sehari-hari tinggal di rumah yang dimaksud. Saat penemuan terjadi, pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi lantaran sedang di luar negeri.