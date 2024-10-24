Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Damkar Sempat Kesulitan Padamkan Kebakaran Toko Sembako, Semua Tertutup Tralis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |22:14 WIB
Petugas Damkar Sempat Kesulitan Padamkan Kebakaran Toko Sembako, Semua Tertutup Tralis
Kebakaran toko sembako dekat halte transjakarta Mampang Prapatan (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda toko sembako kawasan Jalan Mampang Prapatan Raya, tepat di depan Halte Busway Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/10/2024) petang tadi. Petugas Damkar sempat mengalami kesulitan dalam memadamkan api.

"Kita mengalami kesulitan pada saat mau masuk ke dalam gedung atau dalam bangunan karena semua tertutup dengan teralis,  kami mengalami kesulitan untuk membuka teralis," ujar Perwira piket Sudin Gulkarmat Jaksel, Suhudi pada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, dalam proses pemadaman api, petugas mengalami kendala karena objek yang terbakar warung kelontong yang isinya gas pengisian korek. Selanjutnya, terdapat tumpukan barang hingga api sulit dipadamkan.

"Dugaan belum diketahui, masih dalam penyelidikan karena pemilik pun belum bisa diambil keterangan. Korban jiwa dipastikan tak ada," tuturnya.

Dia menambahkan, api muncul secara mendadak dari bagian belakang ruko dua lantai tersebut atau di bagian gudang. Sempat ada ledakan dari gas pengisian korek karena hawa panas akibat kebakaran.

Berdasarkan pantauan, akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di kedua sisi Jalan Mampang Prapatan Raya mengalami kemacetan parah. Baik dari arah Ragunan Rasuna Said ataupun sebaliknya, api sendiri telah berhasil dipadamkan oleh petugas

Mobil petugas damkar terparkir di pinggiran jalan guna proses pemadaman, ditambah masyarakat ramai menonton proses pemadaman di pinggiran jalan hingga di atas Halte Busway Mampang Prapatan. Putaran arah Jalan Tendean mengarah Ragunan pun dilakukan penutupan sementara oleh petugas. 
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement