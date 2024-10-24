Petugas Damkar Sempat Kesulitan Padamkan Kebakaran Toko Sembako, Semua Tertutup Tralis

JAKARTA - Kebakaran melanda toko sembako kawasan Jalan Mampang Prapatan Raya, tepat di depan Halte Busway Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/10/2024) petang tadi. Petugas Damkar sempat mengalami kesulitan dalam memadamkan api.

"Kita mengalami kesulitan pada saat mau masuk ke dalam gedung atau dalam bangunan karena semua tertutup dengan teralis, kami mengalami kesulitan untuk membuka teralis," ujar Perwira piket Sudin Gulkarmat Jaksel, Suhudi pada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, dalam proses pemadaman api, petugas mengalami kendala karena objek yang terbakar warung kelontong yang isinya gas pengisian korek. Selanjutnya, terdapat tumpukan barang hingga api sulit dipadamkan.

"Dugaan belum diketahui, masih dalam penyelidikan karena pemilik pun belum bisa diambil keterangan. Korban jiwa dipastikan tak ada," tuturnya.

Dia menambahkan, api muncul secara mendadak dari bagian belakang ruko dua lantai tersebut atau di bagian gudang. Sempat ada ledakan dari gas pengisian korek karena hawa panas akibat kebakaran.

Berdasarkan pantauan, akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di kedua sisi Jalan Mampang Prapatan Raya mengalami kemacetan parah. Baik dari arah Ragunan Rasuna Said ataupun sebaliknya, api sendiri telah berhasil dipadamkan oleh petugas

Mobil petugas damkar terparkir di pinggiran jalan guna proses pemadaman, ditambah masyarakat ramai menonton proses pemadaman di pinggiran jalan hingga di atas Halte Busway Mampang Prapatan. Putaran arah Jalan Tendean mengarah Ragunan pun dilakukan penutupan sementara oleh petugas.



(Angkasa Yudhistira)