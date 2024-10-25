Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Buka Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |06:24 WIB
Presiden Prabowo Buka Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Setpres.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membuka retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada hari ini Jumat (25/10/2024).

"(Hari ini-red) Presiden Prabowo dijadwalkan membuka langsung Retreat Kabinet Merah Putih. Para Menteri Kabinet Merah Putih juga akan menerima pembekalan sejumlah materi," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya. 

Presiden Prabowo Subianto dan para Menteri tiba Jawa Tengah, pada Kamis, 24 Oktober 2024 sore menjelang malam.

Setibanya di Akademi Militer, Presiden Prabowo disambut dengan penuh kehormatan. Ia melewati jajar kehormatan prajurit dan diiringi oleh penampilan Marching Band, khas taruna Akmil yang menambah suasana khidmat.

Setelah prosesi penyambutan, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Borobudur International Golf, yang terletak di kawasan Akademi Militer, dengan menggunakan Golf Car. Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih pun bermalam di kawasan Akmil.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pembekalan di Magelang dalam beberapa hari kedepan. Selain pembekalan, Prabowo juga akan memberikan koordinasi kepada para menterinya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

 

