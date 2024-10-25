Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Melihat Gaya Menteri Prabowo Pakai Seragam Militer Saat Digembleng di Akmil Magelang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |07:20 WIB
Melihat Gaya Menteri Prabowo Pakai Seragam Militer Saat Digembleng di Akmil Magelang
Gaya Menteri Prabowo Pakai Seragam Militer. Foto: Tangkapan Layar IG Diaz Hendropriyono.
JAKARTA - Momen para Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran memakai seragam militer corak loreng lengkap dengan topi menarik perhatian publik. Hal itu tergambar dalam kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024).

Momen tersebut salah satunya diunggah oleh Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono. Ia memposting gaya para Menteri mengenakan seragam loreng khas militer. Bahkan dia juga membagikan momen berbaju loreng bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terlihat dalam unggahannya, Diaz berfoto dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selain itu, ada juga Menteri Investasi dan Hilirisas Rosan Roeslani, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

Dalam kegiatan tersebut, pagi ini para Menteri akan langsung diberikan pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"(Hari ini-red) Presiden Prabowo dijadwalkan membuka langsung Retreat Kabinet Merah Putih. Para Menteri Kabinet Merah Putih juga akan menerima pembekalan sejumlah materi," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya. 

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan para Menteri tiba Jawa Tengah, pada Kamis, 24 Oktober 2024 sore menjelang malam. Setibanya di Akademi Militer, Presiden Prabowo disambut dengan penuh kehormatan. Ia melewati jajar kehormatan prajurit dan diiringi oleh penampilan Marching Band, khas taruna Akmil yang menambah suasana khidmat.

 

