Retreat Kabinet Merah Putih Diawali Latihan Baris-berbaris

Prabowo dan Menteri Gelar Retreat di Akmil Magelang. Foto: IST.

JAKARTA - Retreat Kabinet Merah Putih resmi dimulai pada hari ini Jumat, (25/10/2024). Kegiatan ini digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pagi ini para Menteri melakukan olahraga dan latihan dasar baris-berbaris

"Baru saja selesai olahraga dan latihan dasar pelatihan baris berbaris. 6 gerakan dasar saja, yang biasa dilakukan di kementerian bila upacara," kata Raja dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Raja mengungkapkan bahwa pakaian yang digunakan untuk Retreat Kabinet Merah Putih adalah loreng dari seragam komando cadangan (komcad).

"Iya, pakai baju Komcad (Komando Cadangan)," kata Raja.

Usai melakukan olahraga dan latihan baris-berbaris, kata Raja, para menteri kabinet dipersilahkan bersih-bersih dan lanjut sarapan.

"Sekarang lagi bersih-bersih, sarapan lalu masuk ke sesi," katanya.

Berdasarkan informasi lainnya dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Setiadi bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga ikut olahraga pagi.