HOME NEWS NASIONAL

Begini Suasana Penggemblengan Menteri Prabowo Pakai Seragam Militer di Akmil Magelang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |08:47 WIB
Begini Suasana Penggemblengan Menteri Prabowo Pakai Seragam Militer di Akmil Magelang
Suasana Penggemblengan Menteri Kabinet Merah Putih. Foto: Kantor Komunikasi Kepresidenan.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan bahwa para Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Utusan Khusus, hingga Penasihat Khusus Presiden menjalani latihan baris-berbaris di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer Magelang, pada Jumat pagi (25/10/2024).

"Para pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB di tenda masing-masing. Pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga," kata Hasan dalam keterangannya. 

Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang tiba lebih dahulu di lapangan. Hal itu, katanya, mencotohkan sebagai seorang pemimpin.

"Yang mengagetkan adalah ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di lapangan. Presiden Prabowo memberikan contoh teladan sebagai pemimpin yang disiplin," kata Hasan.

 

Halaman:
1 2
      
