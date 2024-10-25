Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gembleng Menteri di Akmil, Prabowo: Bergerak Bersama dan Tak Kerja Sendirian

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |09:01 WIB
Gembleng Menteri di Akmil, Prabowo: Bergerak Bersama dan Tak Kerja Sendirian
Prabowo dan Gibran Gembleng Menteri di Akmil Magelang. Foto: Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan komando kepada para Menteri Kabinet Merah Putih saat digembleng yang diawali dengan latihan baris-berbaris di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat pagi (25/10/2024).

"Kita harus bergerak seirama dengan tujuan yang sama. Pemerintah itu tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai tim," ujar Prabowo dalam keterangan yang diterima.

Prabowo juga menambahkan bahwa kerja sama tim terbaik dapat dilihat dari sepak bola, di mana semua pemain harus memiliki keyakinan dan tujuan yang sama. Tim Kabinet Merah Putih juga harus menyadari bahwa mereka berkompetisi dengan negara-negara lain.

Sementara itu, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi bahwa para pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB di tenda masing-masing. Pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga.

"Yang mengagetkan adalah ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di lapangan. Presiden Prabowo memberikan contoh teladan sebagai pemimpin yang disiplin," katanya.

Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Setelah berolahraga selama sekitar 30 menit, kegiatan dilanjutkan dengan latihan baris-berbaris.

 

Halaman:
1 2
      
