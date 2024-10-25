Gibran Bagikan Buku dan Susu ke Masyarakat di Depan Akmil Magelang

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membagikan alat tulis yakni buku hingga susu kotak kepada anak-anak dan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya di depan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Gibran membagikan momen itu lewat akun media sosial pribadinya @gibran_rakabuming pada Kamis 24 Oktober kemarin. Terlihat Gibran yang mengenakan kemeja biru dikerumuni anak-anak hingga masyarakat yang sedang membagikan alat tulis hingga susu kotak.

“Matur nuwun Magelang,” tulis Gibran dikutip Jumat (25/10/2024).

Diketahui, sejak kemarin para jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Akmil Magelang. Mereka akan melakukan retreat yang akan dimulai pada hari ini.

Pagi ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan para pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB di tenda masing-masing. Pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga.

“Yang mengagetkan adalah ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di lapangan. Presiden Prabowo memberikan contoh teladan sebagai pemimpin yang disiplin,” katanya.

Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Setelah berolahraga selama sekitar 30 menit, kegiatan dilanjutkan dengan latihan baris-berbaris.