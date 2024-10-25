Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Latihan Baris-berbaris, Prabowo Pimpin Makan Pagi Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |09:49 WIB
Usai Latihan Baris-berbaris, Prabowo Pimpin Makan Pagi Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang
Prabowo Subianto gembleng Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang (Foto: Dok)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin makan pagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada hari ini, Jumat (25/10/2024). Makan pagi tersebut menjadi agenda dari Retreat Kabinet Merah Putih.

"Makan pagi dipimpin presiden," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Bima menjelaskan usai melakukan makan pagi, agenda Retreat Kabinet Merah Putih akan dilanjutkan dengan pemberian arahan dari Presiden Prabowo.

"Ini mau mulai arahan Presiden," jelasnya.

Retreat Kabinet Merah Putih dimulai dengan olahraga dan baris berbaris di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer Magelang, pada Jumat pagi.

Para pembantu Presiden itu sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian, pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga.

Ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di lapangan.

 

