HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Para Menteri Digembleng Latihan Baris-berbaris di Akmil Magelang? Ini Alasan Prabowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |10:01 WIB
Kenapa Para Menteri Digembleng Latihan Baris-berbaris di Akmil Magelang? Ini Alasan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto gembleng Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan terhadap para menterinya di Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Retreat Kabinet Merah Putih dimulai dengan olahraga dan baris berbaris di Lapangan Sapta Marga.

Para pembantu Presiden itu sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian, pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga.

Saat para anggota kabinet tiba di lapangan, Prabowo ternyata menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di lapangan. Ia ingin memberikan contoh disiplin kepada para pembantunya.

Prabowo mengatakan, latihan tersebut seperti baris-berbaris bukan latihan kemiliteran. Namun, melainkan untuk menyamakan frekuensi dan gerak langkah sebagai pemerintah. 

"Kita harus bergerak seirama dengan tujuan yang sama. Pemerintah itu tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai tim," kata Prabowo dalam keterangannya, Jumat.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
