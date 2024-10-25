Cerita Menteri Prabowo Digembleng di Akmil Magelang: Dibangunin Pakai Terompet Jam 04.00

Momen Presiden Prabowo Bersama Para Menteri dan Pejabat Lainnya di Akmil Magelang. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Retreat Kabinet Merah Putih resmi di mulai pada hari ini, Jumat (25/10/2024). Kegiatan penggemblengan Menteri itu digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Pada pagi hari para Menteri melakukan olahraga dan latihan baris-berbaris. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa dirinya mendengar adanya suara terompet saat bangun pagi hari.

"Ada suara terompet sepertinya," kata Bima kepada wartawan menceritakan pengalamannya bermalam di Akmil Magelang.

Saat dikonfirmasi terompet tersebut untuk membangun para Menteri Kabinet di pagi hari, Bima membenarkannya.



"Ya," kata Bima membenarkan suara terompet untuk membangunkan para Menteri Kabinet Merah Putih sekira pukul 04.00 WIB.

Sebelum agenda pagi dimulai, Bima menyebut bahwa beberapa menteri melakukan Salat Subuh Berjamaah. Beberapa lainnya langsung menuju Lapangan Sapta Marga.

"Sebagian shalat subuh berjamaah, yang lain jam 5 langsung bergerak ke lapangan untuk senam pagi," ungkapnya.

Diketahui para Menteri kabinet Merah Putih sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB. Dan pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga.

Ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di lapangan.

Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Kabinet pada kegiatan pagi itu mengenakan pakaian lapangan Komponen Cadangan (Komcad).