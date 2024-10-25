Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Menteri Prabowo Digembleng di Akmil Magelang: Dibangunin Pakai Terompet Jam 04.00

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |12:37 WIB
Cerita Menteri Prabowo Digembleng di Akmil Magelang: Dibangunin Pakai Terompet Jam 04.00
Momen Presiden Prabowo Bersama Para Menteri dan Pejabat Lainnya di Akmil Magelang. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Retreat Kabinet Merah Putih resmi di mulai pada hari ini, Jumat (25/10/2024). Kegiatan penggemblengan Menteri itu digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. 

Pada pagi hari para Menteri melakukan olahraga dan latihan baris-berbaris. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa dirinya mendengar adanya suara terompet saat bangun pagi hari.

"Ada suara terompet sepertinya," kata Bima kepada wartawan menceritakan pengalamannya bermalam di Akmil Magelang. 

Saat dikonfirmasi terompet tersebut untuk membangun para Menteri Kabinet di pagi hari, Bima membenarkannya.
 

"Ya," kata Bima membenarkan suara terompet untuk membangunkan para Menteri Kabinet Merah Putih sekira pukul 04.00 WIB. 

Sebelum agenda pagi dimulai, Bima menyebut bahwa beberapa menteri melakukan Salat Subuh Berjamaah. Beberapa lainnya langsung menuju Lapangan Sapta Marga.

"Sebagian shalat subuh berjamaah, yang lain jam 5 langsung bergerak ke lapangan untuk senam pagi," ungkapnya.

Diketahui para Menteri kabinet Merah Putih sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB. Dan pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga.

Ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di lapangan.

Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Kabinet pada kegiatan pagi itu mengenakan pakaian lapangan Komponen Cadangan (Komcad). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945/pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796/purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079/raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175655/menlu-W3hL_large.jpg
Menlu Sugiono Bertolak ke Korea Utara Lusa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174668/kabinet_merah_putih-L3AJ_large.jpg
Survei ISC: Deretan Menteri Prabowo dengan Kinerja Terbaik, Ada Tito Karnavian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement