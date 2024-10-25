Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Arahan Prabowo Saat Gembleng Menteri di Akmil: Wujudkan Swasembada Pangan-Energi hingga Tolak Didikte Kepentingan Asing

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |13:35 WIB
Arahan Khusus Presiden Prabowo ke Menteri Saat Retreat di Akmil Magelang. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto saat menggembleng Menteri dan pejabat lainnya, di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

Arahan khusus saat Retreat, kata Zulhas, yakni Prabowo meminta semua jajaran Kabinet Merah Putih bersatu dalam menjalankan tugas. "Bersatu" kata Zulhas dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (25/10/2024).

Prabowo, kata Zulhas, juga meminta Menteri Kabinetnya untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi.

"Swasembada pangan dan energi At All Cost," ujar Zulhas.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Bima menyebut bahwa Presiden Prabowo ingin melanjutkan hilirisasi dan swasembada. 

"Lanjutkan hilirisasi. Swasembada pangan, swasembada energi. Jangan mau didikte oleh kepentingan asing," kata Bima dalam keterangannya.

Bima juga menggambarkan suasana saat pengarahan oleh Prabowo. Pengarahan dilakukan di lapangan terbuka, namun Prabowo mampu membakar semangat para menterinya.

"(Pengarahan) di lapangan. Angin sepoi-sepoi. Tapi membakar semangat," kata Bima

Diketahui, Retreat Kabinet Merah Putih resmi di mulai pada hari ini Jumat 25 Oktober 2024. Retreat digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Para pembantu Presiden itu sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB. Dan pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga.

 

