HOME NEWS NASIONAL

Dua Santri Krapyak Ditusuk OTK, Cak Imin Minta Kapolri Segera Tangkap Pelaku

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |15:35 WIB
Dua Santri Krapyak Ditusuk OTK, Cak Imin Minta Kapolri Segera Tangkap Pelaku
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Dua orang santri Krapyak, Bantul, Yogyakarta ditusuk orang tak dikenal (OTK)  di Jalan Prawirotaman, Mergangsan, pada Rabu (23/10) malam. Kedua santri berinisial SF (19) dan MA (23) itu ditusuk saat sedang membeli sate.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendesak aparat kepolisian segera mengusut aksi penganiayaan kepada dua santri Krapyak.

"Saya minta pak Kapolri segera bertindak. Penganiayaan apapun dalihnya nggak bisa dibenarkan. Tolong diusut pak,"tegas Cak Imin, Jumat (25/10/2024).

Sementara itu, polisi saat ini masih memburu para pelaku penusukan dua santri Krapyak, Yogyakarta tersebut.

Kasi Humas Polresta Jogja AKP Sujarwo mengatakan, peristiwa bermula saat rombongan remaja berjumlah sekitar 25 orang sedang nongkrong di kawasan itu.

Saat nongkrong, mereka juga mengonsumsi minuman keras di sebuah kafe di sisi timur Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Kota Jogja.

Kemudian salah satu dari rombongan itu melempar gelas ke jalan. Tak hanya itu, ada beberapa orang dari rombongan tersebut yang menyeberang ke arah barat, tepatnya ke tempat orang yang sedang berjualan sate.

"Lalu terjadilah penusukan dengan senjata tajam terhadap salah satu pembeli sate," ujar Sujarwo kepada awak media (24/10/2024).

 

